HTC U Ultra i U Play - podwójny ekran, szafirowe szkło, świetny dźwięk

HTC U Play i HTC U Ultra to najnowsze smartfony tajwańskiego producenta. Na szczególną uwagę zasługuje drugi z nich, ponieważ oferuje zaskakujące rozwiązania: podwójny ekran i zabezpieczenie szafirowym szkłem.

HTC U

HTC U to najnowsza rodzina smartfonów, które wzbogaciły ofertę tajwańskiego producenta. "Skupione na użytkowniku" modele noszą oznaczenia HTC U Play i HTC U Ultra.

HTC U Play

Rozrywkowy model HTC U Play cechują symetryczna konstrukcja z giętego szkła, inteligentny asystent HTC Sense Companion, działająca jak sonar technologia HTC USonic (zapewniać ma jak najlepsze dostrojenie do konkretnego użytkownika poprzez analizę impulsów odbitych od jego ucha), zapowiadające się bardzo dobrze jak na "średniaka" możliwości fotograficzne oraz skaner linii papilarnych.

HTC U Play

Specyfikacja:

- 5,2-calowy wyświetlacz Full HD IPS (424 ppi)

- ośmiordzeniowy MediaTek Helio P10 (8 x Cortex-A53 2 GHz, układ graficzny Mali-T860 MP2)

- 3 lub 4 GB pamięci RAM

- 32 lub 64 GB wbudowanej pamięci (microSD do 2 TB)

- aparat 16 MP (f/2,0, optyczna stabilizacja obrazu)

- aparat przedni 16 MP Ultrapixel (f/2,0)

- USB 2.0 typu C

- Dual SIM

Smartfon będzie dostępny w Polsce pod koniec lutego. Cena jeszcze nie jest znana.

HTC U Ultra

Model HTC U Ultra to znacznie ciekawsza propozycja wyróżniająca się na tle konkurencji zastosowaniem zestawu dwóch wyświetlaczy: główny zapewnia obraz w wysokiej rozdzielczości QHD, natomiast znajdujący się nad nim wyświetlacz pomocniczy zapewnia szybki dostęp do szeregu ważnych informacji takich jak np. powiadomienia. W porównaniu do poprzedniego modelu może się on dodatkowo pochwalić technologią HTC BoomSound (głośnik wysokotonowy na górze, niskotonowy na dole; cztery mikrofony wielokierunkowe) oraz, co dosyć zaskakujące, pokryciem ekranu szafirowym szkłem (dotyczy modelu 128 GB). Warto też wspomnieć o braku gniazda 3,5 mm.

HTC U Ultra

Specyfikacja:

- 5,7-calowy wyświetlacz główny o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (515 ppi)

- 2-calowy ekran pomocniczy (160 x 1040 pikseli)

- czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro (4 x Kryo 2,15 GHz, układ graficzny Adreno 530)

- 4 GB pamięci RAM

- 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci (microSD do 2 TB)

- aparat 12 MP Ultrapixel (f/1,8, optyczna stabilizacja obrazu)

- aparat przedni 16 MP Ultrapixel

- skaner linii papilarnych

- USB USB 3.1 typu C

- Dual SIM

- Android 7.0 z HTC Sense

Smartfon będzie dostępny w Polsce pod koniec lutego. Cena jeszcze nie jest znana.