Jak zaktualizować smartfon lub tablet z Androidem?

Choć można wymusić aktualizację systemu Android z menu Ustawień, należy pamiętać, że istnienie nowej wersji systemu nie oznacza automatycznie, że jest ona dostępna dla posiadanego przez Ciebie urządzenia. A jeśli jest, w tym tekście pokazujemy, jak zaktualizować system krok po kroku.

Zacznij przede wszystkim od sprawdzenia, jakiej wersji systemu używasz. W tym celu wejdź w Ustawienia, a następnie zjedź do działu System, a tam wybierz Informacje o telefonie (lub tablecie/urządzeniu), a następnie Informacje o oprogramowaniu. Na samym szczycie informacji zostanie wyświetlona Wersja systemu Android. Najnowsza to 6.0.1 "Marshmallow". Jeśli masz wcześniejszą niż 4 "Jelly Bean", aktualizacja może okazać się niemożliwa z powodu braku wsparcia dla starszych urządzeń.

Przed dokonaniem aktualizacji warto wykonać kopię zapasową takich danych jak zdjęcia czy kontakty. Co prawda aktualizacja nie powinna im zaszkodzić, jednak lepiej mieć pewność. W tym celu wejdź w Ustawienia, a następnie Kopia zapasowa i resetowanie (lub Kopia i kasowanie danych) w dziale Osobiste. Wybierz funkcję Utwórz kopię zapasową moich danych.

Wejdź ponownie do działu Informacje o telefonie i wybierz Centrum aktualizacji. Znajdziesz tu dwie funkcje - Aktualizacja oprogramowania (lub systemu - w zależności od urządzenia). Wybierz opcję Szukaj aktualizacji. Możesz także wybrać (zaznaczyć) funkcję automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji. W obu przypadkach, jeśli dla twojego urządzenia dostępna jest nowa wersja systemu, powinna zostać pobrana i zaaplikowana.

Jeśli aktualizacja jest dostępna dla Twojego urządzenia, otrzymasz od Google powiadomienie o dostępności aktualizacji Androida. Gdy się pojawi, otwórz je i kliknij na opcję aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga - jeśli pojawi się powiadomienie o braku dostępnego miejsca, zwolnij je przed aktualizacją. W trakcie samej aktualizacji podłącz swoje urządzenie do zasilania oraz upewnij się, że połączenie z Wi-Fi działa i jest stabilne. Na czas aktualizacji nie możesz korzystać ze swojego sprzętu, ale na szczęście nie zajmuje ona dużo czasu.

Kiedy spodziewać się aktualizacji?

Telefony Pixel oraz Nexus otrzymują najnowsze wersje Androida bezpośrednio od Google. Zakupione w Google Store mogą być aktualizowane do dwóch tygodni od ukazania się aktualizacji. W przypadku urządzeń kupionych w innych miejscach, może to potrwać dłużej. Smartfony Android One otrzymują najnowsze wersje Androida od dostawców urządzeń, którzy współpracują z Google. Wysyłają oni aktualizacje na podstawie swoich harmonogramów - zwykle starają się dostarczać je możliwie jak najszybciej.