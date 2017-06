Jaki antywirus na Androida jest najlepszy?

Styczniowy raport niezależnego laboratorium AV-Test zawiera wyniki testów, którym poddanych zostało 27 programów antywirusowych przeznaczonych do ochrony platformy Android.

Smartfony korzystające z systemu Android często są celem ataku cyberprzestępców, co powoduje, że ich właściciele powinni rozważyć zainstalowanie oprogramowania antywirusowego. Oczywiście powstaje tutaj pytanie - który z dostępnych obecnie na rynku antywirusów na telefon z Androidem jest najlepszy? Odpowiedzi na nie postarało się udzielić niezależne laboratorium badawcze AV-Test, które w swoim najnowszym styczniowym teście wzięło pod lupę 27 mobilnych programów antywirusowych i skorzystało z Androida w wersji 5.1.1.

Ocena podzielona została na trzy strefy: Ochrona (przed złośliwymi aplikacjami na Androida), Użyteczność (wpływ na urządzenie, fałszywe alarmy) i Funkcje (kolejne ważne funkcje bezpieczeństwa). W dwóch pierwszych można było maksymalnie zdobyć 6 punktów.

Spora część spośród 27 testowanych programów antywirusowych zasługuje na uwagę. Faworytem jest jednak oprogramowanie firmy Sophos, które zdobyło:

- 6 punktów w zakresie ochrony przed różnego rodzaju złośliwymi kodami (3177 próbek w realnych testach: skuteczność 100%; referencyjny zestaw AV-TEST: skuteczność 100%)

- 6 punktów w zakresie użyteczności

Dodatkowo może się ono pochwalić naprawdę szerokim wachlarzem dodatkowych funkcji, wśród których znajdziemy m.in. ochronę przed złodziejami, blokowanie wybranych numerów, ochronę przed spreparowanymi niebezpiecznymi stronami, kontrolę rodzicielską, szyfrowanie danych.

Darmowy antywirus Sophos Free Antivirus and Security na Androida pobierzesz z Google Play.

Z dokładnymi wynikami uzyskanymi przez wszystkie testowane antywirusy na Androida zapoznasz się na stronie AV-Test.

Aktualizacja

Co ciekawe, pod koniec tego samego roku, w listopadzie 2016, Sophos nadal plasował się na czołowej pozycji, jednak „dobiło” do niego również kilka innych aplikacji ochronnych. W badaniu testowano, jak radzą sobie z wykrywaniem szkodników malware w czasie rzeczywistym oraz jak skuteczne są w wykrywaniu zagrożeń malware, które pojawiły się w przeciągu czterech poprzedzających testy tygodni. W każdym przypadku programy testowane były na co najmniej 2,5 tys. próbek złośliwego oprogramowania.

W obu testach skutecznością 100 % mogły pochwalić się cztery aplikacje.

Sophos Mobile Security, Bitdefender Mobile Security, Norton Mobile Security, Tencent WeSecure.

Wyniki bliskie ideału uzyskały:

Avast Mobile Security (99,9%/100%), Baidu Mobile Security (100%/99,9%), ONE App MAX (99,8%/100%), Antiy AVL (99,8%/100 %) oraz Trend Micro Mobile Security (99,8 %/100 %).

Nieco gorsze, ale również bardzo wysokie wyniki, uzyskały aplikacje:

Kaspersky Lab Internet Security (99,9%/99,9 %), Cheetah Mobile CM Security (99,8%/99,9 %) i McAfee Mobile Security (99,8%/99,9 %).

W teście wzięło udział 26 aplikacji w najbardziej aktualnych wersjach i z włączoną funkcją samoczynnej aktualizacji. Użyte zostały wyłącznie ich ustawienia domyślne, jakie otrzymują użytkownicy po instalacji danego oprogramowania.