LG G6: zaproszenia na premierę rozesłane. Premiera rynkowa może być znacznie opóźniona

Wiemy kiedy dokładnie smartfon LG G6 zostanie zaprezentowany. Poznaliśmy też garść oficjalnych informacji na temat jego konstrukcji.

LG G6 - znamy datę premiery

Firma LG poinformowała o rozesłaniu zaproszeń na premierę smartfona G6. Wydarzenie to ma mieć miejsce 26 lutego w Barcelonie, tuż przed rozpoczęciem targów MWC 2017.

LG G6 - kilka oficjalnych szczegółów

W wydanym komunikacie LG podzieliło się też kilkoma szczegółami na temat nowego flagowca. Dowiadujemy się z nich, że:

- zaoferuje on "duży dobrze dopasowany ekran" o nazwie Display Full Vision

- ekran będzie zakrzywiony i zaoferuje 5,7-calową przekątną

- ekran będą cechowały nietypowe proporcje 18:9, rozdzielczość 1440 x 2880 pikseli i gęstość 564 ppi

LG G6 - ekran bez ramek

Z przesłanego zaproszenia wynika ponadto, że będziemy mieli do czynienia ze smartfonem, który będzie posiadała ekran od krawędzi do krawędzi (bez otaczającej go ramki).

LG G6

LG G6 - chłodzenie

Oprócz szeregu informacji na temat zdaje się najważniejszego elementu LG G6 - wyświetlacza - koreański producent zapewnił też, że urządzenie będzie bezpieczne o co dbać ma wydajny system chłodzenia oparty na rurkach cieplnych. Zapewni on należyte odprowadzanie ciepła generowanego przez podzespoły, czyli przede wszystkim układ SoC.

LG G6 - kiedy premiera rynkowa?

Tutaj możemy opierać się jedynie na spekulacjach. Wedle najnowszych smartfon LG G6 miałby ponoć trafić na początku marca na rynek koreański, natomiast na pozostałe rynku miesiąc później. Jeżeli tak faktycznie będzie oznaczałoby to fiasko planów zakładających wyprzedzenie w walce o konsumenta Samsunga z jego kolejnym flagowcem, Galaxy S8.