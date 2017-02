LG Nexus 5X z gestami na czytniku linii papilarnych i Asystentem Google

Smartfon LG Nexus 5X zaoferuje wkrótce możliwość korzystania z gestów przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych. Z czasem pozwoli też na wykonywanie komend poprzez Asystenta Google.

Android 7.1.2 beta i LG Nexus 5X

Firma Google udostępniła kilka dni temu betę Androida 7.1.2 przeznaczoną dla urządzeń Pixel, Pixel XL, Nexus Player, Pixel C i LG Nexus 5X (nieco później wsparty zostanie także Huawei Nexus 6P). testujący nową kompilację właściciele smartfona LG donoszą, że wraz z nią otrzymali do dyspozycji znaną z Pixeli nową funkcję: obsługę gestów na czytniku linii papilarnych (wcześniej trzeba było korzystać z odpowiednich aplikacji).

LG Nexus 5X i Asystent Google

To jednak nie koniec doniesień na temat modelu Nexus 5X. Stephen Halla z serwisu 9to5Google zamieścił bowiem właśnie na Twitterze wpis, w którym informuje, że urządzenie (jak również model Nexus 6P) dostanie aktualizację oferującą Asystenta Google.

Kiedy Nexus 5X otrzyma Asystenta Google?

Tego niestety nie wiadomo. Hall użył bowiem określań, że nastąpi to "wkrótce" przy okazji następnego "dużego" wydania Androida. To zaś może oznaczać, że użytkownicy Nexusa 5X czekać na Asystenta Google będą być może nawet do premiery następcy Androida N, czyli Androida O.