LibreOffice 5.3 gotowy do pobrania

LibreOffice 5.3 to najnowsza wersja popularnego darmowego pakietu biurowego, którą możesz już zainstalować na swoim komputerze.

LibreOffice 5.3 wydany

Dla osób szukających darmowej alternatywy dla pakietu Office Microsoftu mamy dobrą informację: właśnie udostępniony został rozwijany od października 2016 roku pakiet LibreOffice 5.3.

Nowy interfejs MUFFIN to najistotniejsza zmiana

Najistotniejszą zmianą wnoszoną przez nową wersję pakietu jest nowy interfejs użytkownika (jeszcze eksperymentalny i trzeba go włączyć) nazwany MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Zdaniem twórców nowego LibreOffice'a ma on być bardziej przyjazny dla użytkownika i bardziej elastyczny lepiej dostosowując się do różnych scenariuszy pracy (różne style dla laptopa i desktopa).

Zobacz również:

LibreOffice 5.3 - wybrane nowości

LibreOffice 5.3 to m.in. także:

- możliwość ładowania plików Microsoft Office z szyfrowaniem RC4

- wstawianie do dokumentu jako obrazków plików PDF

- nowe okno Go to Page Dialog dla Writera, które pozwala na przejście do konkretnej strony (przydatne przy długich dokumentach)

- wsparcie stylów tabel (import/eksport stylów ODF)

- ulepszony import i eksport formatu MathML w module Math

LibreOffice 5.3 - poznaj go na filmach

Twórcy pakietu przygotowali też zestaw filmów, które dają wgląd do tego, czego można po nim oczekiwać.

LibreOffice 5.3 - pełna lista zmian

Pełną listę zmian wnoszonych przez LibreOffice'a 5.3 znajdziesz na wiki LibreOffice. Pakiet pobierzesz tutaj.