Mam nadzieję, że Amazon i Apple faktycznie stworzą następców Google Glass

Snapchat Spectacles i (martwe już) Google Glass mogą mieć w końcu sensowną konkurencję: okulary AR od firmy Amazon i zakładanego na nos iPhone’a.

Okulary rozpoznające przedmioty

Amazon zaktualizował swój patent dotyczący okularów, które potrafią rozpoznawać obiekty w przestrzeni – donosi serwis Digital Trends.

Jak działa ta technologia? Możliwe będzie na przykład spojrzenie na konkretne urządzenie w domu i jego obsługa z pomocą komend głosowych.

Patrzysz na telewizor, widzisz informację o tym, że się „wykryliście”, mówisz „włącz”, sprzęt się odpala. Patrzysz na lampkę, dostajesz powiadomienie o tym, że możesz z nią coś zrobić i… robisz.

Fajne? To nie koniec możliwości technologii, którą dla Amazona opracowali Kenneth M. Karakotsios and Issac S. Noble. Okulary mogą też bowiem wchodzić w interakcje z przedmiotami, które wcale nie są podłączone do internetu (czy nawet prądu) oraz… ludźmi.

Po spojrzeniu na książkę możesz więc uzyskać nałożone na realny świat napisy z informacjami o autorze, zawartości, książkach podobnych (zapewne, jak się domyślasz, w sklepie Amazona). Genialne. Niebezpieczne dla osób skłonnych do zakupów pod wpływem impulsu, ale genialne.

Wygląda na to, że nie unikniemy mówienia i machania do przedmiotów.

Simsy na żywo

A co z ludźmi? Oczywiście musieliby się w jakiś sposób zalogować do usługi, ale potem… możliwości są niemal nieograniczone.

Wchodzisz do biura, a pracownikom nad głowami wyświetlają się imiona, nazwiska i stanowiska. W kawiarni – zainteresowania, no i oczywiście status związku.

Amazon i sprzęt

Oczywiście brzmi to wszystko trochę znajomo, bardzo podobne funkcjonalności miały oferować okulary od Google. W przypadku firmy Amazon kluczowa może okazać się integracja z asystentem domowym Alexa i oczywiście sklepem internetowym. No i usługą Amazon Prime Video.

O tym, że Amazon nie boi się dużych inwestycji w hardware, nie muszę chyba przypominać. Poza wspomnianą Alexą firma ma na koncie przecież między innymi najlepszy czytnik e-booków, jakim jest Kindle.

Okulary od Apple

Coraz częściej plotkuje się też, że z okazji nadchodzących dziesiątych urodzin iPhone’a Apple poza smartfonem pokaże też własne okulary AR/VR. Ma to sens: wielu oczekuje od firmy w końcu więcej innowacji. Póki co można mieć wrażenie, że „przespali” boom na gogle, ale może właśnie czekali, aż technologia nieco „ostygnie”.

Przekonamy się niebawem. Póki co, jeśli nie brać pod uwagę całkowicie odcinających od świata zewnętrznego gogli VR, najciekawiej z urządzeń noszonych na nosie wciąż prezentuje się HoloLens od Microsoftu. Okulary Snapchata, czyli Spectacles, mają jak dla mnie zdecydowanie za mało funkcjonalności.