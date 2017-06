Najlepsze płyty główne na AM4: przegląd płyt z chipsetem X370, B350 i A320

Premiera nowej linii procesorów AMD to jedno z ciekawszych wydarzeń technologicznych ostatnich miesięcy. Dotyczy to również debiutującej równolegle podstawki AM4. Producenci płyt głównych już dawno nie mieli do czynienia z platformami o tak dużym natężeniu premierowych rozwiązań. Podpowiadamy, jak nie zgubić się w gąszczu produktowych nowości.

Trudno dziwić się entuzjazmowi, z jakim producenci płyt głównych poszerzają ofertę o nowe modele. Podstawka AM4 nie jest kompatybilna z procesorami AMD starszych generacji. Oznacza to napływ klientów lubiących bądź muszących zachować kompatybilność z najnowszym sprzętem. Mamy też do czynienia z technologią, którą producent obiecał wspierać przez cztery kolejne lata. Rozłożona w czasie sprzedaż zmniejsza ryzyko podejmowane przy wypuszczaniu własnych płyt, nawet w chwili premiery procesora.

Zasady dotyczące wyboru płyty głównej pozostają właściwie niezmienne. Krok pierwszy to wybór odpowiedniego formatu do posiadanej obudowy, drugi to określenie typu oraz liczby potrzebnych gniazd. Dopiero na trzecim etapie warto przyglądać się stosowanym technologiom oraz dodatkom. Jednocześnie należy podchodzić do większości z nich z rezerwą – producenci potrafią opowiadać niestworzone historie o wzmocnionym laminacie czy dodatkowych programach, których większość użytkowników nigdy nie uruchomi.

Przegląd chipsetów

Nowy zakres wiedzy, który należy zdobyć przed zakupem płyty z gniazdem AM4, dotyczy w szczególności stosowanych chipsetów. Te należy dobierać rozsądnie i w zgodzie z potrzebami oraz przeznaczeniem komputera. Jeśli nie planujesz budowy domowego superkomputera o ponadprzeciętnej wydajności, wyposażonego np. w dwie karty graficzne, wybór najdroższego chipsetu X370 będzie po prostu bezcelowy. Wszelkie fajne dodatki z płyt X370 można znaleźć w topowych konstrukcjach B350, a te są nawet dwukrotnie tańsze.

Topowy chipset w płytach AM4, X370 pozwala na rozdysponowanie do 16 linii PCIe 3.0 na dwie karty graficzne (2 x 8). Do dyspozycji użytkownika zostało również oddanych 8 linii 2.0. Wspierane są dwa gniazda USB 3.1 oraz po sześć 3.0 i 2.0. Przewidziano również możliwość zastosowania sześciu gniazd SATA oraz dwóch eSATA. Klienci decydujący się na zakup płyt z tym chipsetem mogą oczywiście liczyć na dostęp do funkcji związanych z overclockingiem. Większość płyt dostępnych na rynku wyposażono w dodatki pozwalające na efektywną kontrolę zaawansowanych zestawów chłodzenia. Standardem wydaje się również podświetlenie LED z możliwością rozbudowy. Najtańsze płyty z chipsetem X370 można kupić za nieco ponad 600 złotych. Ceny najdroższych konstrukcji mogą zbliżać się do wartości 1400 zł.

Płyty z chipsetem B350 to oferta dla zaawansowanych, lecz niekoniecznie profesjonalnych zastosowań. Producent pozostawił, co prawda, możliwość overclockingu, jednak zabrakło wsparcia dla dwóch kart graficznych. Zmniejszeniu uległa również liczba gniazd USB 3.0 (do dwóch) oraz SATA (do czterech). Bez zmian pozostała liczba oferowanych linii PCIe 3.0, podczas gdy PCIe 2.0 zredukowano do 6 linii. Modele z tej kategorii prawdopodobnie staną się najpopularniejszym wyborem do procesorów Ryzen 5. Najtańsze modele można kupić już za około 350 zł. Topowe konstrukcje raczej nie przekraczają 500 zł.

Ostatni chipset AMD przewidziany dla pełnowymiarowych płyt głównych to A320. Jest to dodatkowo okrojona wersja wariantu B350. Tym razem zabrakło dostępu do overclockingu, a liczba gniazd USB 3.1 została ograniczona do zaledwie jednego. Zmianie uległa także szyna PCIe 2.0, którą zredukowano do 4 linii. Jest to odpowiedni wybór dla prostych komputerów biurowych i najmniej wymagających użytkowników. Obecne na rynku procesory Ryzen to jednostki przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Dlatego też oferta płyt z chipsetem A320 jest na razie niezwykle skromna. Co prawda, większość producentów przygotowała już własne nowości, jednak są one nadal niedostępne na rynku polskim. Można zakładać, że płyty z chipsetem A320 będą dostępne w cenach od 250 do 350 zł.

Chipsety do platform małoformatowych

Chipset X300 jest przeznaczony do budowy wydajnych platform małego formatu (np. mITX). Podobnie jak w przypadku X370 istnieje możliwość obsługi dwóch kart graficznych z wykorzystaniem 16x PCIe 3.0 oraz są wszelkie udogodnienia związane z podkręcaniem. Ze względu na potencjalne rozmiary listę gniazd ograniczono do czterech USB 3.0, dwóch SATA i jednego eSATA. Chipset zapewnia dostęp do 4 linii PCIe 2.0. Niestety, producenci nie kwapią się do prezentacji płyt głównych z tego segmentu. Tradycją jest, że pierwsze do produkcji trafiają topowe modele, które mają największe szanse na przyciągnięcie uwagi nabywców.

Chipsety A/B300 zostały przeznaczone do budowy budżetowych, niskoformatowych komputerów. Płyty z tym chipsetem nie pozwolą na rozbudowę platformy o drugą kartę graficzną, zabraknie również możliwości skorzystania z dobrodziejstw procesora z zegarem o podwyższonej częstotliwości taktowania. Wsparcie dla gniazd jest identyczne jak w przypadku chipsetu X300. Niestety, próżno szukać płyt bądź chociażby zapowiedzi konstrukcji wyposażonych w chipsety A/B300. Być może zaplanowana na połowę 2017 roku premiera procesorów Ryzen 3 przyniesie jakieś nowości w tym segmencie.

Wybrane płyty z chipsetem X370 Asus CROSSHAIR VI HERO Topowa płyta AM4 w ofercie Asusa. Występuje w standardowym formacie ATX oraz rozszerzonej wersji EATX. Konstrukcja jest skierowana do entuzjastów overclockingu oraz wymagających graczy. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2666 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 3 PCIe x1, 3 PCIe x16 ● Obsługa dwóch kart: tak ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: gniazda czujników dla chłodzenia cieczą, kompatybilność z chłodzeniami AM3, oświetlenie LED RGB ● Cena: 1140 zł (morele.net, komputronik) Asus crosshair VI Hero Gigabyte AORUS AX370-Gaming K7 Jedna z pierwszych płyt wprowadzonych z okazji premiery procesorów Ryzen 7. Flagowa konstrukcja Gigabyte wyróżnia się podświetleniem LED RGB obejmującym wszystkie złącza, w tym sloty pamięci RAM. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2667, 2933, 3200 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 3 PCIe x1, 3 PCIe x16 ● Obsługa dwóch kart: tak ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: wielostrefowe oświetlenie RGB LED z możliwością rozbudowy, zaawansowana kontrola systemów chłodzących, wzmacniacz słuchawkowy ● Cena: 980 zł (komputronik, morele.net) Gigabyte Aorus ax370 MSI X370 GAMING PRO Najdroższa płyta X370 w ofercie MSI, ale wciąż propozycja niezwykle atrakcyjna cenowo. Ciekawostką jest fakt, że elementy płyty spełniają surowe wymogi certyfikatu Military Class 4. Na rynku występuje również wariant z dopiskiem „Carbon”, wyróżniający się czarną, stonowaną stylistyką. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 1866, 2133, 2400, 2667, 2933, 3200, ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 3 PCIe x1, 3 PCIe 16 ● Obsługa dwóch kart: tak ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: podświetlenie RGB LED z możliwością rozbudowy i sterowania za pomocą smartfona, złącze pozwalające na kontrolę pracy pompy wodnej w chłodzeniu cieczą ● Cena: 780 zł (morele.net, komputronik ) MSI 370 GAMING PRO ASRock X370 PROFESSIONAL GAMING Oferta marki AsRock jest budowana wokół gamingu. Dodatkowe 600 zł względem modelu GAMING 4K to przede wszystkim wsparcie dla wyższych częstotliwości pamięci RAM, obecność modułu Bluetooth oraz karta sieciowa na chipsecie Aquantia AQC108 ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2667, 2933, 3200 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 2 PCIe x1, 3 PCIe x16 ● Obsługa dwóch kart: tak ● Łączność bezprzewodowa: Bluetooth,WiFi ● Dodatkowo warte uwagi: karta sieciowa z chipsetem Aquantia AQC108 ● Cena: 1 325 zł (morele, komputronik) Asrock x370 Biostar X370GT5 Najtańsza na rynku płyta z chipsetem X370 to dzieło marki Biostar. Nie odnajdziemy tu jednak żadnych technologicznych ciekawostek ani podświetlanych elementów znanych z konkurencyjnych konstrukcji. Zaskakiwać może również konfiguracja gniazd PCIe, które uniemożliwiają efektywne skorzystanie z dobrodziejstw chipsetu X370. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 1866, 2133, 2400, 2667 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 2 PCI, 2 PCIe x1, 2 PCIe x 16 ● Obsługa dwóch kart: brak ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: brak ● Cena: 635 zł biostar x370

Wybrane płyty z chipsetem B350 Biostar B350GT3 Interesująca, lecz stosunkowo droga propozycja z oferty marki Biostar. Płyta została opracowana w formacie Micro ATX. Pełnowymiarowy wariant oznaczono jako B350GT5, jednak w tamtym wypadku cena przekraczająca 550 zł może stanowczo odstraszać. ● Standard: mATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 1866, 2133, 2400, 2667 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI: 2 PCIe x1, PCIe x16 ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: podświetlenie RGB LED z możliwością rozbudowy, wzmacniacz słuchawkowy ● Cena: 475 zł Biostar B350GT3 MSI B350 TOMAHAWK Płyty z serii TOMAHAWK to popularne i cenione konstrukcje. Niestety, jednocześnie jest to jedna z najdroższych płyt w ofercie MSI. Ten model występuje również w wersji Arctic z szaro-białym PCB. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 1866, 3200, 2133, 2400, 2667, 2933 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI: 2 PCI, 2 PCI x1, 2 PCI x16 ● Łączność bezprzewodowa: brak ● Dodatkowo warte uwagi: podświetlenie RGB LED z możliwością rozbudowy, złącze pozwalające na kontrolę pracy pompy wodnej w chłodzeniu cieczą ● Cena: 490 zł (morele, komputronik) MSI B350 TOMAHAWK ASRock AB350M-HDV Marka ASRock zawsze skutecznie konkuruje ceną. Tak jest i w tym wypadku. Model AB350M-HDV to najtańsza płyta AM4 na rynku. Uwagę zwraca nie tylko brak efektownych dodatków, ale także maksymalna ilość pamięci RAM ograniczona do 32 GB. Warto odnotować również skromną liczbę slotów PCIe. Bez wątpienia nie jest to propozycja dla każdego. ● Standard: uATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2667, 2933, 3200 ● Maksymalna ilość pamięci: 32 GB ● Gniazda PCI (fizyczne): 1 PCIe x1, 1 PCIe x16 ● Łączność bezprzewodowa: Brak ● Dodatkowo warte uwagi: Brak ● Cena: 350 zł (morele) ASRock AB350M-HDV Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 Kolejna niedroga propozycja, pozbawiona jednak wad płyty ASRock. Można założyć, że będzie to niezwykle popularny wybór wśród użytkowników, którym nie zależy na efektownym podświetleniu. ● Standard: uATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2667, 2933, 3200 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI (fizycznie): 1 PCIe x1, 2 PCIe x16 ● Łączność bezprzewodowa: Brak ● Dodatkowo warte uwagi: złącze pozwalające na kontrolę pracy pompy wodnej w chłodzeniu cieczą. ● Cena: 390 zł (komputronik, morele) Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 Asus Prime B350-PLUS Oferta Asusa w przypadku chipsetu X370 jest naprawdę imponująca. Nieco słabiej wypada B350. Jedyny model nosi nazwę Prime B350 i występuje w dwóch formatach: ATX (z dopiskiem PLUS) oraz mATX. ● Standard: ATX ● Częstotliwości pracy pamięci: 2133, 2400, 2666 ● Maksymalna ilość pamięci: 64 GB ● Gniazda PCI: 2 PCI, 2 PCIe x1, 2 PCIe x16 ● Łączność bezprzewodowa: Brak ● Dodatkowo warte uwagi: Brak ● Cena: 420 zł (morele, komputronik) Asus Prime B350-PLUS