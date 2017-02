Nowe, tajemnicze gogle VR od HTC. Tylko po co?

Tego się nie spodziewałem. HTC Vive uważane jest za najbardziej zaawansowane i przez wielu oceniane po prostu jako najlepsze gogle VR. Firma zamierza pójść jednak w zupełnie innym kierunku.

Premiera HTC U

To nie żadna plotka, nie info od „źródeł zbliżonych do otoczenia zainteresowanych”, ani nawet nie interpretacja jakiegoś zgłoszonego przez firmę patentu.

Informację przekazał mediom sam Chia-lin Chang, pełniący w HTC ważną funkcję president of global sales. Rozmowa odbyła się podczas premierowej imprezy poświęconej smartfonom HTC U w Singapurze i… okazuje się, że nowy VR od HTC będzie właśnie z nim współpracował.

Zobacz również:

Mobilne VR od HTC

Więcej póki co wiemy o tym, czym ten nowy produkt nie będzie, niż o tym, czym będzie. A więc nie będzie on rozwiązaniem zbliżonym do Samsung Gear VR, czyli zwykłym headsetem bez elektroniki, w który wkładamy smartfona i to jego wyświetlacz jest używany.

HTC U Ultra

Nowe urządzenie, czymkolwiek będzie, ma współpracować ze smartfonami HTC U. „Mamy dobry plan na mobilne VR” – powiedział tajemniczo Chia-lin Chang.

HTC Vive 2?

Mnie to dziwi. Po pierwsze: jasne, mobilne VR staje się popularne, głównie ze względu na niższą cenę niż w przypadku „dużych” headsetów (Vive, Oculus, PlayStation VR) i fakt, że ludzie i tak mają już smartfony. Ale baza użytkowników HTC U póki co jest zerowa. Nowe urządzenie do VR od HTC ma się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku, więc urośnie, ale jak dużo?

HTC Vive

Po drugie: co z oprogramowaniem i treściami? W przypadku Vive HTC współpracuje z Valve, Valve ma Steama, ostatnio zapowiedziało produkcję trzech dużych gier VR-owych…

Czy w przypadku mobile’u firma chce się opierać na treściach z Androida, stworzonych z myślą o Google Cardboard? A może wraz z Valve stworzą „mobilnego Steama”, tak jak Samsung z Oculusem stworzyli „mobilny Oculus Marketplace”? Ta druga opcja wydaje mi się mało prawdopodobna.

Coraz więcej urządzeń VR

Najpewniej HTC będzie rozwijać te dwa produkty równolegle, kierując je do nieco innych odbiorców. Ciekaw jestem, jak dokładnie będzie wyglądać i z czym konkretnie konkurować ma ten nowy projekt.

Gdzieś na horyzoncie pojawią się przecież niebawem także drugie "duże" gogle VR od HTC, następca Vive...