Nowy MacBook Pro nie jest polecany przez Consumer Reports

Nowe MacBooki Pro nie przekonały do siebie Consumer Reports

Opiniotwórczy serwis Consumer Reports przetestował nowe MacBooki Pro. Uzyskane wyniki nie pozwoliły udzielić tym komputerom rekomendacji redakcji. Do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy w historii.

Nowe MacBooki Pro - co jest nie tak?

Przeprowadzone testy wykazały, że w przypadku nowych Macbooków Pro rzeczywisty czas pracy na baterii może być znacznie niższy od deklarowanego (10 godzin). Poza tym może się bardzo różnić w kolejnych testach. To właśnie ten parametr przesądził o braku rekomendacji, co nie powinno dziwić ponieważ w przypadku urządzeń przenośnych jest on szalenie istotny.

Nowe MacBooki Pro - jak przeprowadzono testy?

Testami objęto wszystkie trzy nowe modele MacBooków Pro. Przeprowadzono je według następującego schematu:

- sekwencyjnie pobierano dziesięć stron web z serwera działającego w tej samej sieci

- pobrane strony otwierano przy wykorzystaniu przeglądarki Safari w systemie macOS Sierra 10.12.2

- proces ten powtarzany był aż do wyczerpania zasobów akumulatora

- jasność ekranu była ustawiona na takim samym poziomie (100 nitów)

Nowe MacBooki Pro - realne czasy pracy na baterii

Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:

- 13-calowy MacBook Pro z Touch Barem: trzy razy przeprowadzone testy dały wyniki 16 godzin, 12,75 godziny i 3,75 godziny

- 13-calowy MacBook Pro bez Touch Baru: 19,5 godziny i 4,5 godziny

- 15-calowy MacBook Pro: 18,5 godziny i 8 godzin

Jak widać, największy model spisał się tutaj najlepiej.

Nowe MacBooki Pro - problem z Safari

Już po poinformowaniu czytelników, że Consumer Reports nie poleca nowych MacBooków Pro redaktorzy zdecydowali się na ponowne przeprowadzenie testów korzystając jednak z przeglądarki Chrome. Co interesujące, uzyskane wyniki okazały się znacznie lepsze.

"Nie pozwoliło nam to na zgromadzenie wystarczającej bazy danych do wyciągnięcia wniosków. Testy przy użyciu Chrome nie wpłynęły na naszą ocenę ponieważ przy naszych testach zawsze używamy przeglądarki domyślnej" - tłumaczą redaktorzy Consumer Reports.

Nowe MacBooki Pro - co z innymi testami?

W pozostałych kategoriach testów nowe MacBooki Pro otrzymały bardzo wysokie noty.

Nowe MacBooki Pro - kupować, czy nie?

Oczywiście decyzja należy do Was. Z testów Consumer Reports wynika, że kupując nowego MacBooka Pro i korzystając z przeglądarki Chrome krótszy czas pracy na baterii nie powinien być tak dokuczliwy. Przeszukując jednak internet bez trudu znajdziecie komentarze osób, które nie pozostawiają suchej nitki na nowym sprzęcie Apple twierdząc niekiedy, że pozwala on w ich przypadku na pracę na baterii przez niespełna dwie godziny.