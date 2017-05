OnePlus 5 może być szybszy od Galaxy S8. Znamy już też chyba jego cenę i specyfikację

OnePlus 5 będzie sie wyróżniał na tle obecnych flagowców wyższą wydajnością. Tak przynajmniej wynika z najświeższych "przecieków" na jego temat.

OnePlus 5 przetestowany

OnePlus 5 to szykowany do premiery kolejny przedstawiciel rodziny smartfonów, która oferuje znakomity stosunek możliwości do ceny. Czekających z niecierpliwością na to urządzenie z pewnością zainteresuje, że informacje na temat jego wydajności pojawiły się w bazie benchmarku Geekbench.

Bardzo wysoka wydajność

Urządzenie identyfikowane jako OnePlus o kodowym numerze A5000 i pracujące pod kontrolą Androida 7.1 Nougat uzyskało następujące wyniki: 1963 punktów w teście single-core i 6687 punktów w teście multi-core. Są one rewelacyjne, co potwierdza porównanie ich z wynikami konkurencji:

Zobacz również:

- Galaxy S8: 1929/6084 punktów

- Xperia XZ Premium: 1943/5824 punktów

OnePlus 5 - specyfikacja

Z dotychczasowych doniesień wynika, że główne cechy OnePlus 5 będą przedstawiały się następująco: Snapdragon 835, 6 lub 8 GB RAM (wspomniani konkurenci mają po 4 GB, co może tłumaczyć wysokie wyniki OnePlus 5), 5,5-calowy ekran QHD AMOLED, podwójny aparat 12 MP, USB Type-C i akumulator 4000 mAh (zapewniać ma do 2-3 dni pracy).

OnePlus 5 - cena i data premiery

Geeksbuying zaoferowało już smartfona w przedsprzedaży w cenie 450 USD (normalna cena ma ponoć wynosić 622 USD). Jego premiery powinniśmy się spodziewać w czerwcu.