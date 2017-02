Polacy w kosmicznym biznesie. "Nasi klienci to i wojsko, i ekolodzy"

we wrocławskim laboratorium SatRevolution S.A. ruszą prace nad jednym z kluczowych przyrządów wykorzystywanych w kosmicznych misjach. Hiperspektrometr to specjalistyczne urządzenie do rejestracji obrazów. Zostanie opracowany przez polskich naukowców i wysłany na orbitę okołoziemską w 2020 r.

Nasz rozmówca Na pytania PCWorld.pl odpowada Tomasz Poźniak, specjalista działu inżynierii kosmicznej – inżynier optyki z pracującej nad hiperspektrometrem firmy SatRevolution. Zespół badawczo-rozwojowy firmy, odpowiedzialny za projektowanie i produkcję, stworzył już wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak m.in. bioniczna ręka sterowana za pomocą sygnałów z mózgu. Bartłomiej Kossakowski, PCWorld.pl: Jak byś wyjaśnił działanie hiperspektrometru sześciolatkowi? Tomasz Poźniak: Zwykła kamera, tak jak ludzkie oko, widzi w trzech barwach podstawowych – czerwonej, zielonej i niebieskiej. Każdy widziany np. na obrazie kolor jest wynikiem mieszania się tych trzech barw. Wiemy więc tylko, w jakim stopniu od danego przedmiotu odbił się kolor czerwony, zielony lub niebieski światła słonecznego na niego padającego. Z kolei hiperspektrometr to super-kamera, która bezpośrednio rejestruje niewidzialne dla zwykłych kamer kolory i to nie tylko z obszaru światła widzialnego – około 100 różnych barw naraz. A każdy kolor światła słonecznego odbija się od obserwowanego materiału w różnym stopniu, więc w różnym stopniu dociera do naszej super-kamery. Z tego powodu światło słoneczne odbite od danej materii po dotarciu do hiperspektrometru pozostawia na nim charakterystyczny ślad zwany odciskiem spektralnym. Następnie taki wzór wystarczy porównać z bazą danych i po chwili dowiadujemy się, czym jest obserwowany przez nas materiał. Fachowców z jakich dziedzin macie w ekipie? Nad urządzeniem pracuje obecnie 15-osobowy zespół składający się z inżynierów o specjalnościach takich jak: optyka, elektronika, mechanika i informatyka. Bardzo ważne jest interdyscyplinarne podejście do tematu i współpraca między specjalistami z różnych dziedzin. W 2020 planujecie wysyłkę na orbitę. Jak to będzie wyglądać? Wysyłka naszego nano-satelity wyposażonego w hiperspektrometr w 2020 r. będzie wyglądać tak samo jak wysyłka każdego innego nano-satelity. Przed startem umieszcza się go w specjalnym “pojemniku” zwanym P-POD'em (Poly-Picosatellite Orbital Deployer, czyli Orbitalna Wyrzutnia dla Wielu Pikosatelitów), który kolejno montuje się na rakiecie, a ta wynosi go na orbitę, aby tam mógł pełnić swoją funkcję. Jakie oprogramowanie wykorzystacie do działania hiperspektrometru? Zdjęcie danego obszaru wykonane przy pomocy hiperspektrometru składa się w rzeczywistości z około 100 różnych warstw. Aby takie surowe dane mogłyby stać się użyteczne, niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie z zakresu przetwarzania obrazów. Jego zadaniem jest identyfikacja materiałów poprzez generację pseudokolorowych map, na których dany kolor jest przyporządkowany do konkretnej materii. Dzięki temu możemy dowiedzieć się co i gdzie znajduje się na obserwowanym przez satelitę terenie. Jaki sprzęt będzie najlepszy do późniejszego oglądania zdjęć wykonanych już przez hiperspektometr? Do przeglądania zdjęć hiperspektralnych nie jest niezbędny specjalistyczny sprzęt. W zupełności wystarczy smartphone, tablet czy laptop z dostępem do internetu. Pozyskane zdjęcia planujecie przekazać klientom biznesowym. Kto będzie chciał je kupić i w jakim celu? Wśród potencjalnych odbiorców zdjęć hiperspektralnych znajdą się: wielkoobszarowe gospodarstwa rolne (rolnictwo precyzyjne, identyfikacja stanu i jakości plonów, informacje o nawodnieniu, potencjalne zagrożenie chorobami i szkodnikami),

Lasy Państwowe (kontrola stanu lasów),

koncerny wydobywcze (identyfikacja gleb oraz pośrednia i bezpośrednia identyfikacja minerałów),

ekolodzy (kontrola stanu i jakości wód przybrzeżnych, terenów zagrożonych pustynnieniem, analiza składu lodowców),

meteorolodzy (analiza jąder kondensacji chmur),

wojsko (rozpoznawanie kamuflażu). Przed 2020 planujecie jakieś inne kosmiczne misje? W I kwartale 2018 r. planujemy wysłanie naszego roju 3 satelitów obserwacyjno-komunikacyjnych – Światowida i dwóch Rusałek. Światowid będzie obserwował Ziemię przy pomocy kamery oraz badał pole magnetyczne naszej planety, a Rusałki będą pełnić funkcje komunikacyjne.