Poznaj smartfony Moto G5 i Moto G5 Plus. Są warte zainteresowania przy ograniczonym budżecie

Najnowsze smartfony Moto G5 i Moto G5 Plus to interesująca propozycja dla osób szukających wydajnego urządzenia oferującego w rozsądnej cenie rozwiązania zarezerwowane do niedawna dla modeli z wyższej półki.

Moto G5 i Moto G5 Plus od Lenovo Podczas targów MWC 2017 nie mogło zabraknąć również firmy Lenovo. Zaprezentowała ona m.in. nową generacje smartfonów Moto G, w której skład weszły dwa modele: Moto G5 i Moto G5 Plus. Moto G5 Smartfon Moto G5 został wyposażony w aluminiową obudowę dostępną w kolorach Lunar Gray i Fine Gold. Korzysta z 8-rdzeniowego procesora i dba o bezpieczeństwo danych za pośrednictwem skanera linii papilarnych. Dostęp do różnych funkcji zapewniają polecenia głosowe (Google Assistant) oraz gesty, natomiast za dostęp do powiadomień bez potrzeby odblokowywania odpowiada funkcja Moto Display. Zastosowany wymienny akumulator pozwalać ma na cały dzień pracy (dostępna funkcja szybkiego ładowania), natomiast nad pracą całości czuwa system Android 7.0 Nougat. Warto tez dodać, że użytkownik nie powinien obawiać się przypadkowego zalania smartfona ze względu na zastosowanie hydrofobowej powłoki.

Specyfikacja urządzenia: - 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 430 1.4 GHz, GPU: Adreno 505 450 MHz - ekran 5.0 cala Full HD 1080p (1920x1080, 441 ppi) - 2 lub 3 GB RAM (zależnie od rynku) - 16 GB pamięci wewnętrznej (plus micro SD do 128 GB) - aparat 13MP (detekcja fazy (PDAF), f/2.0, piksele 1.1 um, LED flash, filmy Full HD) - aparat 5 MP, (szerokokątny obiektyw, f/ 2.2, piksele 1.4 um, funkcja display flash) Moto G5 Plus Smartfon Moto G5 Plus w porównaniu do poprzednika oferuje większy wyświetlacz, szybszySoC, lepszy aparat i więcej pamięci. Specyfikacja tych elementów: - ekran 5.2 cala Full HD 1080p (1920x1080, 424 ppi) - 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz, GPU: Adreno 506 650 MHz - 3 GB RAM/ 32 GB flash - aparat 12 MP (dual autofocus (szybkie ogniskowanie), f/1.7, piksele 1.4 um, dual LED flash, filmy 4K) Moto G5 i Moto G5 Plus - ceny Smartfony Moto G5 i Moto G5 Plus będą dostępne w Polsce w kwietniu. Ich ceny to ok. 1099 zł i 1299 zł.