Programowe innowacje QNAP zapewniają nowe możliwości dla NAS-ów

Firma QNAP udostępniła nowe aplikacje do zarządzania sprzętem, automatyzacji zadań… oraz udostępniania Internetu.

Firma QNA rozbudowała swoje oprogramowanie przygotowując cztery nowe aplikacje dla systemu operacyjnego QTS. Ich zalety powinni docenić użytkownicy zarówno NAS-ów QNAP do zastosowań biznesowych, jak i domowych.

QRM+ – centralne zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Program QRM+ (QNAP Remote Manager Plus) umożliwia pracownikom działu IT kompleksowe zarządzanie wieloma urządzeniami z poziomu jednego interfejsu, co ułatwia zapanowanie nad sprzętem w firmie i rozwiązywanie wszelkich problemów. Cechuje go:

Zobacz również:

- pulpit czytelnie informujący o stanie serwerów krytycznych dla funkcjonowania danej firmy oraz wszystkich urządzeń sieciowych

- możliwość dopasowania do potrzeb i specyfiki konkretnej organizacji

- wykorzystanie topologii sieciowej do wykrywania podłączonych do sieci urządzeń oraz mapowania całej infrastruktury

- system alertów działających w oparciu o limity progowe

- narzędzia do zarządzaniami logami, analizowania problemów i inne przydatne funkcje

Program QRM+ jest obecnie dostępny w wersji beta.

IFTTT Agent – automatyzacja zadań z poziomu NAS-a

IFTTT Agent to aplikacja pozwalająca na wykorzystanie urządzenia NAS do obsługi IFTTT (If This Then That), popularnej webowej usługi automatyzacyjnej umożliwiającej wygodne tworzenie łańcuchów komend i akcji. Rozwiązanie to zwiększa użyteczność NAS-a poprzez umożliwienie tworzenia na stronie IFTTT praktycznie nielimitowanej liczby apletów dla NAS-ów służących do automatyzowania wybranych operacji. Obecnie IFTTT obsługuje ok. 300 popularnych usług (na liście m.in. Facebook, Gmail i Twitter).

QNAP Qfiling: automatyczne zarządzanie plikami i większa produktywność

Qfiling v1.0 to narzędzie wspomagające zautomatyzowane zarządzanie oraz archiwizację plików, co pozwoli na łatwiejsze zapanowanie nad NAS-em, na którego dysku użytkownicy przechowują ogromne zasoby danych. Całość dopełnia duża prostota obsługi sprowadzająca się do wykonania pięciu prostych kroków.

WirelessAP Station - QNAP NAS jako bezprzewodowy punkt dostępowy

WirelessAP Station umożliwia wykorzystanie urządzenia QNAP NAS z zainstalowaną kartą PCIe WiFi jako bezprzewodowego punktu dostępowego, co pozwala na bezpośrednie podłączenie do niego różnych urządzeń. Dzięki temu za ich pośrednictwem użytkownik uzyskuje wygodny dostęp do plików i usług bez spowalniania swojej sieci. Ponadto aplikacja tworzy zupełnie niezależną, bezpieczną sieć bezprzewodową i powinna sprawdzić się podczas budowania prywatnych środowisk Internetu Rzeczy.

Więcej informacji na temat nowych aplikacji znajdziecie w QTS App Center.