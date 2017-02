Rząd zachęca do tworzenia gier komputerowych. "To lepsze niż granie"

Polski rząd zachęca nową kampanią społeczną młodych ludzi do zainteresowania się programowaniem i tworzeniem gier.

Kampania programuj.gov.pl

W Polsce ruszyła właśnie kampania społeczna programuj.gov.pl. Jest to inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań.

Programowanie lepsze niż granie

Polski rząd dostrzega, że gry to potężny biznes natomiast Polska to ważny gracz na rynku gier komputerowych. Kampania społeczna programuj.gov.pl zachęcać ma młodych ludzi do przesunięcia swojego zainteresowania z zabaw w wirtualnym świecie w kierunku tworzenia gier. Twórcy akcji mają nadzieję, że w młodzi ludzie odkryją w sobie "pasję tworzenia i programowania", na czym w przyszłości dobrze zarobią.

Zobacz również:

Cel: informatyka na najwyższym poziomie

"Jestem przekonany, że poprzez fazę fascynacji grą można przejść w fazę projektowania, programowania, tworzenia, a potem można przejść już do świata informatyki na najwyższym poziomie" - powiedział Wicepremier Jarosław Gowin dodając: "branża tworzenia gier w Polsce rozwija się na tyle dynamicznie, że z pomocą państwa Polska ma szanse stać się europejskim liderem w tej dziedzinie."

programuj.gov.pl

Wszystkim zainteresowanym programowaniem (oczywiście nie tylko gracze) oddany został do dyspozycji portal programuj.gov.pl. Na razie jest on jeszcze niezbyt bogaty w zasoby: znajdują się na nim informacje o warsztatach, debatach i szkoleniach oraz sposobach dofinansowania. Z czasem jednak z pewnością będzie rozbudowywany.