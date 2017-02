Samsung Galaxy Book, konkurent Surface Booka

Samsung szykuje się prawdopodobnie do premiery urządzenia o nazwie Galaxy Book. Wydaje się, że będziemy mieli tutaj do czynienia z konkurentem Surface Booka.

Rośnie konkurencja dla Surface Book

Surface Book to laptop Microsoftu oferujący do dyspozycji użytkownika obracany o 360 stopni dotykowy ekran i możliwość odłączenia klawiatury. Wygląda na to, że wkrótce doczeka się on konkurencji w postaci podobnego konstrukcyjnie laptopa Samsunga.

Galaxy Book

Dowody na istnienie wspomnianego urządzenia pojawiły się w sklepie Windows. Zagościła tam bowiem aplikacja Samsunga o nazwie "Book Settings", która stworzona została z myślą o Galaxy Book i pozwalać ma na dostęp do różnych funkcji (m.in. trybu oszczędzania baterii). Warto przypomnieć, że koreański producent zastrzegł prawa do tej nazwy już w 2012 roku.

Czego oczekiwać po Galaxy Book?

Na obecną chwilę wydaje się, że faktycznie będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniem podobnym do Surface Booka. Możemy być pewni, że Galaxy Book będzie pracował pod kontrolą Windows 10. Dodatkowo wspomniana aplikacja pozwalać ma na zmianę ustawień wyświetlacza AMOLED, co daje nadzieję, że właśnie na wykorzystanie takiego panelu zdecyduje się Samsung.

Galaxy Book - kiedy premiera?

Najlepszym miejscem na premierę Galaxy Booka będą zbliżające się targi MWC w Barcelonie (27.02 - 02.03). Pytanie tylko, czy Samsung też tak myśli?