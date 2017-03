Smartfony Nokia bez optyki Carl Zeiss

Smartfony Nokii nie będą korzystały z optyki Carl Zeiss. Szkoda...

Nokia powraca

Po długim okresie nieobecności dzięki współpracy z HMD Global marka Nokia wróciła na rynek, co potwierdziła premierami nowych modeli (w tym nowej wersji kultowej Nokii 3310) podczas niedawno zakończonych targów MWC w Barcelonie. Część z osób czekających na ten powrót z pewnością zastanawia się, czy pojawią się modele podobne do Lumia 1020 i PureView 808, które wyróżniało zastosowanie optyki Carl Zeiss. Dzisiaj już to wiemy.

Nokia i Carl Zeiss

Nokia Mobile została przyciśnięta do ściany przez jednego z użytkowników Twittera:

"W dalszym ciągu macie starą technologię nokia PureView i optykę Carl Zeiss? Proste tak lub nie wystarczy"

W odpowiedzi na to pytanie fińska firma przyznała, że "nie używa już technologii Carl Zeiss".

Nokia PureView

Na koniec warto też zauważyć, że o ile pytanie dotyczące optyki było jak najbardziej zasadne, o tyle inaczej jest w przypadku technologii obrazowania PureView. Ta bowiem w dalszym ciągu jest w posiadaniu Microsoftu.