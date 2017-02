Smartfony Galaxy i Windows 10 Creators Update to świetne połączenie

Smartfony Galaxy z czytnikiem linii papilarnych będą pozwalały na odblokowanie za jego pomocą i pomocą technologii Bluetooth komputer pracujący pod kontrolą Windows 10.

Flow Android

Flow Android to aplikacja Samsunga przeznaczona dla tabletu Galaxy TabPro S pracującego pod kontrolą systemu Windows 10, która pozwala "zalogować się do niego za pomocą prostego, znaczącego gestu na obsługującym odciski palców urządzeniu przenośnym Samsung włączonym przez Bluetooth". Wkrótce (to oficjalnie potwierdzone) pozwoli ona na korzystanie z opisanej funkcji w przypadku każdego urządzenia z Windows 10.

Możliwości jak w przypadku Maków i iPhone’ów

Dzięki poszerzeniu funkcjonalności Flow Android właściciele smartfonów Galaxy i komputerów z Windows 10 nie będą już z zazdrością musieli patrzeć na konkurencyjną platformę Apple przynajmniej jeżeli chodzi o możliwość logowania do systemu przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych.

Kiedy pojawi si ę nowa funkcja?

Prawdopodobnie nowa funkcja zostanie udostępniona, gdy na komputery trafi kwietniowa aktualizacja Windows 10 Creators Update. Dzięki niej użytkownik otrzyma dodatkowo do dyspozycji funkcję, która będzie dbała o automatyczne zablokowanie dostępu do komputera, gdy straci on na na 30 sekund połączenie z urządzeniem sparowanym przez Bluetooth.