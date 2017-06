Szukasz napisów do filmu w sieci? Sprawdź nasze metody

Większość użytkowników komputerów i laptopów używa swoich maszyn nie tylko do pracy i przeglądania stron internetowych, ale także do wirtualnej rozrywki. W kategorii tej znajdują się zarówno gry, słuchanie muzyki, jak i oglądanie filmów. Jeśli chodzi o ten ostatni sposób spędzania wolnego czasu, często zdarza się - mniej lub bardziej legalnie - pobrać z sieci film w oryginalnej wersji. Co robić, jeśli nie zna się angielskiego (lub innego języka) na tyle, aby swobodnie go obejrzeć? Oto, w jaki sposób można pozyskać napisy do filmów.

Napisy do filmów - kontrowersje prawne

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że napisy do filmów budzą kontrowersje prawne na całym świecie. Dlaczego? Nie oszukujmy się, większość pobieranych z sieci materiałów wideo to pirackie, łamiące prawo autorskie kopie. Tworzone do nich przez internautów napisy są niejako narzędziem, które pomaga w łamaniu tego prawa. Z innej perspektywy patrząc, są one również jego naruszeniem - lista dialogowa każdego filmu jest jego nieodłączną częścią, a osoba, która nieoficjalnie tłumaczy, wykorzystuje - w świetle prawa - czyjąś własność intelektualną. Dlatego w niektórych krajach sądy oficjalnie ustaliły, że nieautoryzowane napisy do filmów są nielegalne. Taki wyrok zapadł m.in. w Holandii, gdzie przed obliczem Temidy grupa Free Subtitles Foundation przegrała proces z organizacją antypiracką BREIN. W polskim prawie zamieszczanie w sieci nieoficjalnych napisów jest zwykle traktowane jako rozpowszechnianie bez zezwolenia opracowania utworu, choć w niektórych przypadkach sąd orzekał, że samo opracowanie tłumaczenia nie może być traktowane jako opracowanie całości. Dlatego darmowe napisy do filmów cały czas krążą po sieci i nic nie wskazuje na to, aby miały z niej zniknąć.

Polskie napisy do filmów - skąd je pobrać?

W sieci istnieją specjalistyczne strony z napisami do filmów, jednak zanim przejdziemy do ich omówienia, przyjrzymy się oprogramowaniu. Opcję pobierania i wyświetlania napisów do oglądanego filmu mają niektóre odtwarzacze multimedialne. Jednym z nich jest bardzo popularny w Polsce i na świecie ALLPlayer. W tym przypadku napisy do filmów pobierane są ze stron napisy24.pl lub opensubtitles.org. Jeżeli napisy polskie do filmów nie są jeszcze dostępne, można ustawić opcję powiadomienia, dzięki któremu użytkownik zostanie poinformowany o ich pojawieniu się w którymś z wymienionych serwisów.

ALLPlayer

Kodi to inny cieszący się uznaniem odtwarzacz multimedialny. Nie jest aplikacją, która pobierze napisy automatycznie, ale można zainstalować w tym specjalną wtyczkę Open Subtitles, która pozwoli załadować polskie napisy do filmów z witryny opensubtitles.org.

Kodi

Napisy do filmów online

W sieci istnieją strony zajmujące się tylko i wyłącznie dostarczaniem napisów do filmów i seriali.

Napisy24.pl

Na stronie można znaleźć darmowe napisy do filmów i seriali. Jednak aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, zalecane jest wyłączenie używanych wtyczek do blokowania reklam, należy także zalogować się w sposób tradycyjny lub z użyciem posiadanego konta w Google albo na Facebooku. Oprócz napisów do filmów serwis ten prezentuje nowości ze świata filmów i seriali. Można zainstalować także klienta Napisy24.pl - dzięki temu otrzymasz się w menu kontekstowym dodatkową opcję, dzięki której za pomocą dwóch kliknięć myszką zostaną pobrane napisy idealnie dopasowane do posiadanej wersji filmu.

OpenSubtitles.org

OpenSubtitles

Serwis OpenSubtitles.org to kopalnia napisów do różnych gatunkowo filmów i seriali. Po wybraniu interesującej pozycji można zawahać się przez moment, ponieważ przy przycisku POBIERZ widnieje zaznaczona opcja Używaj Asystenta Pobierania OpenSubtitles, jednak wystarczy ją odznaczyć, aby pobrać archiwum z napisami bez "pomocnika". Jeśli zdecydujesz się na Asystenta, nastąpi przekierowanie na witrynę, gdzie znajduje do pobrania klient OS Downloader. Działa tak samo jak analogiczna aplikacja Napisy24.pl, dodając do menu kontekstowego systemu Windows opcję pobrania napisów do wskazanego kursorem pliku wideo.

NapiProjekt

NapiProjekt

NapiProjekt to serwis, do którego używania niezbędny jest klient, służący zautomatyzowanemu pobieraniu napisów do filmów. Po zainstalowaniu programu w menu kontekstowym pojawia się dodatkowa opcja „Znajdź i dopasuj napisy”. Cała obsługa programu sprowadza się do kliknięcia prawym przyciskiem myszy na pliku wideo i wybraniu wspomnianej opcji. Jeśli chcesz wiedzieć, czy w serwisie znajdują się napisy do filmów do pobrania, możesz skorzystać z wygodnej wyszukiwarki.

Uwaga na zagrożenia

W dzisiejszych czasach cyberprzestępcy wykorzystają każdą metodę, aby zaszkodzić. Nie inaczej rzecz się ma z napisami - czy będą to napisy do filmów 3D, czy napisy do filmów txt, badacze z firmy CheckPoint odkryli sposób, w jaki autor tłumaczenia może przejąć kontrolę nad komputerem osoby oglądającej. Dotyczy to tylko kilku odtwarzaczy, w tym popularnych VLC i Kodi (XBMC), a także PopcornTime i Streamio. Złośliwe napisy mogą pochodzić z popularnych serwisów, jak wspomniany OpenSubtitles, gdzie atakujący może umieścić złośliwy plik z napisami.

Schemat działania złośliwych napisów do filmów (źródło: CheckPoint)

CheckPoint nie zdradziło, jakie konkretnie luki znajdują się w odtwarzaczach, ale natychmiast poinformowało o tym ich producentów, którzy wypuścili już odpowiednie łatki - polecane jest zatem natychmiastowe zaktualizowanie posiadanego odtwarzacza.