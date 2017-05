W urzędach zapłacisz kartą lub smartfonem. To bardzo oczekiwane usprawnienie

Rewolucja bezgotówkowa w polskich urzędach rozpoczęta. Obecnie na takie płatności pozwala nieco ponad 170 placówek, lecz ich liczba z pewnością szybko wzrośnie.

Bezgotówkowa rewolucja w urzędach

Część z was być może została niemile zaskoczona podczas załatwiania sprawy w urzędzie, gdy przyszło do zapłacenia kwoty, której nie mieliście w portfelu. Z początkiem kwietnia rozpoczęła się jednak bezgotówkowa rewolucja mająca skutkować możliwością płacenia w urzędach kartą. Obecnie pozwalają na to 173 urzędy, których liczba po rozpoczętej właśnie promocji Krajowej Izby Rozliczeniowej powinna szybko rosnąć (jej przedstawiciele odwiedzą przed wakacjami 8 województw).

Terminale w urzędach wszystkich szczebli

Wspomniana bezgotówkowa rewolucja to efekt umowy między wspomnianą Krajową Izbą Rozliczeniową a Ministerstwem Rozwoju. Obejmie ona tysiące urzędów wszystkich szczebli oferując do dyspozycji Polaków terminale POS oraz/lub usługę WebPOS Paybynet. To zaś oznacza, że oprócz możliwości płacenia kartą w części placówek będzie też można dokonać tego za pomocą smartfona.

Ile za to zapłacimy?

Za instalację i używanie terminali POS oraz usługę WebPOS Paybynet urzędy nie będą musiały nic płacić. Również my, jako petenci, nie poniesiemy przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Brawo. Tej zmiany w polskich urzędach bardzo oczekiwałem.