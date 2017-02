Wiko też szykuje niespodziankę na MWC. Pokaże smartfona z najwyższej półki?

Im bliżej imprezy Mobile World Congress 2017 w Barcelonie, tym więcej plotek do nas dociera. Tym razem ciekawe wieści dotyczą francuskiego producenta Wiko.

MWC 2017

26 lutego odbędą się konferencje Nokii, Huawei, LG i Lenovo, po których spodziewamy się zapowiedzi nowych smartfonów. Wiemy też, że nowości pokaże Alcatel. Bardzo możliwe, że będzie to modułowy smartfon, o którym ostatnio pisałem. Chętnie go zobaczę.

Wygląda na to, że smartfonowe nowości pokaże też Wiko. Firma rozesłała do dziennikarzy tajemnicze zaproszenia.

Tajemnicze zaproszenie Wiko

Nowy smartfon Wiko

Nie trzeba Sherlocka Holmesa, by dostrzec na obrazku kształt smartfona i wydedukować, że to on będzie bohaterem konferencji. Ale co dokładnie będzie pokazane? Plotka głosi, że francuska firma pokaże między innymi smartfona z wysokiej półki cenowej, takiego o naprawdę mocnej specyfikacji technicznej.

Z plotkami różnie bywa, więc postanowiłem spróbować dowiedzieć się czegoś u źródła i spytałem Beatę Kuć z Wiko Poland czy może uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, co firma zaprezentuje w Barcelonie.

– Wiko zaprezentuje na targach w Barcelonie między innymi smartfony z najwyższej kategorii, które są skierowane do młodych osób, rodziców żyjących w mieście i ceniących współczesne trendy. Mocnym punktem prezentowanego telefonu będzie aparat – zdradziła mi Beata.

Domyślam się, że dostaniemy smartfona bardziej wydajnego niż Ufeel Prime, o którym pisałem niedawno. Jakie dokładnie parametry będzie miał ten wypasiony aparat? Tego na razie nie wiemy. Przypominam, że w Ufeel Prime tylny aparat to Sony IMX 258 o rozdzielczości 13 Megapikseli, jasności f/2.2, z soczewką 5P, wspomagany przez dwie diody doświetlające.

Wiko Ufeel Prime

Beata zdradziła mi jeszcze jedną informację. – W premierowym smartfonie francuski producent zadbał również o możliwość tworzenia materiałów video w wysokiej rozdzielczości – dodała.

Czy chodzi o rozdzielczość 4K? Na wyjaśnienie zagadki będziemy musieli poczekać do 27 lutego. Chyba, że będzie jakiś wyciek, co przecież przed targami często się zdarza. Tak właśnie dowiedzieliśmy się o wspomnianym już modułowym Alcatelu.

Powiedziano mi też, że „Wiko podczas targów pokaże całą serię produktów na 2017 rok”, więc czeka nas najpewniej więcej niż jedna premiera.