YouTube z wyróżnionymi płatnymi komentarzami

YouTube Super Chat to nowa funkcja, która pozwoli na wyróżnianie komentarzy podczas transmisji na żywo.

YouTube szykuje zmiany w komentarzach

Serwis YouTube wprowadził interesujące zmiany w czacie pod transmisjami na żywo. Mowa o funkcji o nazwie Super Chat, która pozwala na wyróżnianie komentarzy.

Super Chat

Dzięki nowej funkcji osoby uczestniczące w transmisji będą mogły za opłatą wyróżnić swój komentarz w taki sposób, aby był on znacznie lepiej widoczny na tle pozostałych. Przede wszystkim ma on się jednak rzucić w oczy twórcy przekazu będąc jednocześnie formą jego wsparcia.

Super Chat - ile kosztuje?

Od wielkości opłaty zależy to jakim kolorem zostanie wyróżniona wiadomość, jaka będzie jej długość i przez ile czasu będzie "wisiała". Najniższy koszt wyróżnienia to 1-1,99 euro (wyróżnienie niebieskim kolorem), natomiast najwyższy (po drodze jest jeszcze 9 poziomów) został ustalony na poziomie 500 euro (kolor czerwony, do 350 znaków, do 5 godzin).

Czy funkcja dostępna jest w Polsce?

Nowa funkcja w finalnej formie zostanie udostępniona od 31 stycznia. Obecnie użytkownicy wybranych krajów mogą testować jej wersję beta. Niestety Polski wśród nich nie ma, co jednak nie oznacza, że finalnie nie znajdzie się na liście Google.