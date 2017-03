Za przesyłkę InPost zapłacisz telefonem

InPost wprowadza możliwość płatności zbliżeniowych w przypadku dostarczania paczki „za pobraniem”.

InPost z większą funkcjonalnością w zakresie płatności

Dla osób korzystających z usług InPost mamy przyjemną informację. Firma przy współpracy z Mastercard wyposażyła bowiem 2,5 tysiąca swoich kurierów w zbliżeniowe mobilne terminale płatnicze. Dzięki temu kupując towar w systemie pobraniowym nie trzeba już mieć przy sobie gotówki.

Jak to ma wyglądać?

Korzystając z nowej możliwości będziemy mogli zapłacić za przesyłkę tak jak w sklepie zbliżając do terminala kartę lub telefon z odpowiednią zainstalowaną aplikacją. Przy kwocie powyżej 50 złotych wymagane będzie dodatkowo podanie PIN-u.

To świetne rozwiązanie

Nowa możliwość to znaczne ułatwienie dla odbierających przesyłkę za pobraniem, ponieważ nie muszą pamiętać o tym, aby mieć przy sobie gotówkę. Jest to też znaczne ułatwienie dla kuriera, który będzie mógł liczyć na przyspieszenie transakcji. Ponadto dzięki temu nie będzie on już musiał nosić przy sobie dużych kwot pieniędzy męczyć się tak często wydawaniem reszty.