Zapobiegać, zamiast leczyć. Migawki QNAP skutecznie chronią przed ransomware

Policja z niewielkiego miasteczka Cockrell Hill w stanie Teksas na skutek ataku ransomware straciła materiały dowodowe z ostatnich ośmiu lat. Dane nie zostały odzyskane. Historia ta nie miałaby prawa się wydarzyć, gdyby amerykańscy stróżowie prawa częściej wybierali serwery QNAP NAS.

Scenariusz zawsze jest podobny. Do skrzynki e-mail pracownika trafia sfałszowana wiadomość, której otwarcie prowadzi do zainfekowania komputera. Nie inaczej było w przypadku posterunku policji w Cockrell Hill. Korespondencja nadeszła z któregoś ze służbowych adresów, więc nikt nie podejrzewał niczego złego do czasu, gdy dane przechowywane na serwerze zostały zaszyfrowane. Rezultat? Gigabajty utraconych materiałów dowodowych z ostatnich ośmiu lat – materiałów wideo z kamer zamontowanych w ubraniach funkcjonariuszy i w samochodach, zapisów z monitoringu, wiele zdjęć i dokumentów pakietu Office. System backupu nie zadziałał, bowiem problem zauważono już po tym, jak zostały wykonane kopie zapasowe. Nie był to jednak żaden ukierunkowany atak hakerski. W toku dochodzenia winą obarczono Trojana Locky, który aktywnie rozprzestrzenia się na całym świecie. Czy taka sytuacja mogłaby wydarzyć się w Polsce? Takie sytuacje zdarzają się w Polsce!

Migawki zapobiegają utracie danych

Migawki (ang. snapshots) to funkcja serwerów QNAP, która umożliwia uchwycenie stanu systemu w dowolnym momencie. Wszystko po to, aby w późniejszym czasie móc sprawnie przywrócić system operacyjny urządzenia do pożądanego stanu, a także odzyskać pojedyncze pliki, jeśli zostaną one przypadkowo usunięte lub nadpisane.

Przywracanie plików nie wymaga pomocy administratora IT. Użytkownik systemu Windows może samodzielnie odzyskać poprzednie wersje plików bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows. Wystarczy kliknąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i z listy zarejestrowanych w migawce wersji wskazać tę, która ma zostać przywrócona. Co więcej, administrator może szybko przywrócić urządzenie do pracy w przypadku awarii, złej konfiguracji czy nieuprawnionych działań użytkowników.

Migawki mogą być wykonywane automatycznie, zgodnie z ustalonym przez administratora harmonogramem, lub ręcznie, w miarę potrzeb, np. przed instalacją nowej wersji oprogramowania na serwerze czy po migracji dużej ilości danych z/do innego urządzenia.

Kopie zapasowe to podstawa

Migawki stanowią trzon systemu backupu, którego zadaniem jest ochrona wszystkich istotnych plików przechowywanych w urządzeniu i samego systemu operacyjnego. Dzięki migawkom operacje backupu, replikacji, czyli kopiowania danych na inne urządzenia oraz przywracania danych, wykonywane są szybko i bez zauważalnego wpływu na bieżące działanie serwera NAS. Nie ma potrzeby przerywania pracy użytkownikom, bowiem migawki mogą być wykonywane nawet wówczas, gdy plik jest otwarty. Menedżer pamięci zawiera proste w użyciu narzędzia do obsługi migawek dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Niewielu producentów robi to w równie łatwy i wygodny w obsłudze sposób. Właściciel systemu może tworzyć migawki, sterować harmonogramem backupu oraz przywracać dane do pożądanego punktu w czasie. Technologia migawek firmy QNAP oparta jest na blokach i obsługuje do 1024 migawek woluminów i jednostek LUN łącznie oraz 256 na wolumin lub jednostkę LUN. To rozwiązanie znane z pamięci masowych klasy korporacyjnej, z którego teraz mogą również czerpać garściami użytkownicy domowi i mniejsze firmy. Wbudowana w system QTS funkcja pracy z replikami migawek usprawnia przekazywanie danych do zdalnych serwerów, kopiując tylko zmienione bloki danych. Mechanizm ten przyspiesza procesy backupu danych do odległych urządzeń, a przy tym ogranicza liczbę informacji przesyłanych przez sieć.

Co więcej, agent migawek w pełni wspiera środowiska wirtualne VMware vSphere oraz Hyper-V. Dzięki temu serwery QNAP z powodzeniem wykorzystywane są w profesjonalnych zastosowaniach, w każdej sekundzie dbając o bezpieczeństwo powierzonych im danych.