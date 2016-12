iPhone 7 w końcu został złamany

Właściciele iPhone'ów 7 mogą już skorzystać z pierwszego Jailbreaka cieszyć się z możliwości ominięcia ograniczeń stawianych przez Apple.

Pierwszy iPhone 7 Jailbreak

Jeżeli posiadasz iPhone'a 7 i oczekiwałeś z niecierpliwością na możliwość usunięcia ograniczeń stawianych przez Apple (czyli np. instalować aplikacje, które nie znalazły się w App Store), mamy dla ciebie miłą informację: właśnie został udostępniony pierwszy taki Jailbreak. Póki co jest to jeszcze wersja testowa, lecz największym fanom tego narzędzia raczej nie będzie to przeszkadzało.

Pierwszy iPhone 7 Jailbreak także dla innych iGadżetów

Nowy Jailbreak stworzyli Luc Todesco i Ian Beer, którzy nadali mu nazwę Yalu. Aby z niego skorzystać należy mieć zainstalowany iOS w wersji 10.1.1. Warto też dodać, że poza iPhone'em 7 pozwala on na "uwolnienie" iPhone'a 6 i iPada Pro. Obecnie trwają też prace nad tym, aby narzędzie wsparło inne iGadżety.

Bądźcie rozważni

Pierwszy Jailbreak dla iPhone'a 7 jest w fazie testów (beta). Pamiętajcie więc, żeby wykonać kopię zapasową danych. Ponadto musicie mieć świadomość, że skorzystanie z takiego narzędzia (odradzamy to mniej doświadczonym użytkownikom) wiąże się z utratą gwarancji.